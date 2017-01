Sigue bloqueo, llegan más manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de que decenas de taxistas desistieron de bloquear la entrada a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en La Rosita, otros manifestantes y ciudadanos acudieron para dejar vigente el bloqueo.



Por la mañana de este martes, sólo una veintena de manifestantes se encontraban en el lugar, pero conforme avanzó el día, cerca de 40 manifestantes se sumaron a las protestas.



Poco antes del mediodía, agentes de la Policía Federal encabezaron un bloqueo al camino que lleva a la Terminal de Pemex desde la carretera a Tijuana, pero poco después lo retiraron.



Los agentes han colocado una barrera y revisan vehículos que intentan ingresar, bloqueando el acceso al área a civiles.



Diálogo



Un funcionario del Gobierno del Estado acudió ayer por la mañana al bloqueo de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex donde aún se encuentra un grupo de manifestantes que protestan por el alza a las gasolinas.



Alejandro Roque García, director de gestión para grupos sociales de la Secretaría General de Gobierno arribó a las 10:00 horas y dialogó con los manifestantes.



Las demandas expuestas por los manifestantes se encaminaron a solicitar la presencia de un funcionario de más alto rango en el lugar para buscar soluciones alternas al incremento de los precios en combustibles.



Ramón Hernández, uno de los manifestantes, dijo que no hay conformidad por los 58 centavos de estímulo fiscal que acordaron los taxistas para retirarse del bloqueo.



Señalaron que el Gobierno Estatal y Municipal pueden realizar gestiones para destinar recursos a un subsidio para que el costo de la gasolina sea accesible para la población.



Pemex no autorizó salida de pipas: SGG



A pesar de que los manifestantes que mantienen el bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en La Rosita permitieron la salida de dos pipas con gasolinas para vehículos de emergencia, la paraestatal no autorizó su salida.



Así lo mencionó el director de Gestión para Grupos Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Roque García, durante su encuentro con los manifestantes que siguen en el lugar.



“No hubo una indicación al final de parte de Pemex, del superintendente, por cuestiones de seguridad y logística que ellos manejan para sacar esas pipas no se logró la autorización”, dijo.



Además, aseguró que se comunicaron con el delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California, José Luis Hernández Ibarra, para que a su vez se comunicara con sus superiores en la Ciudad de México y que ellos hablaran con funcionarios de Pemex para autorizar la salida de los autotanques.



“No fue posible por cuestiones de logística de la empresa”, sentenció.



Inconformidad



José Ángel Coronel Ruiz, uno de los taxistas que inició el bloqueo, se dijo molesto por el acuerdo que realizaron los líderes de taxis este lunes por la noche, que debilitó la presencia de manifestantes en la entrada de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex.



“¿Por qué hicieron esas cosas a escondidas?, el Gobierno tuvo que haber venido para acá (…) queremos transparencia, el acuerdo se tuvo que haber firmado aquí”, cuestionó.



Otro de los taxistas, Eder Guadalupe Lozano Ortega, dijo que la manifestación se quedó a medias. “Con qué cara miras a la gente que hace el esfuerzo por quedarse aquí y ahora ellos se fueron, no es de hombres dejar a medias esto si se busca algo para el bien común”, comentó.



Otro de los manifestantes, Carlos Ortíz Barajas, dijo sentirse traicionado. “Les dijimos que no nos íbamos a retirar por 58 centavos, cuando ni siquiera se firmó un acuerdo, nos vieron la cara y nos engañaron”.