Jueves no habrá gasolina para patrullas

MEXICALI, Baja California(GH)

Para el jueves ya no habría gasolina para suministrar a las patrullas, ambulancias, camiones recolectores de basura y en general para las más de 400 unidades municipales, anunció el Alcalde.



Gustavo Sánchez Vásquez expresó que como Municipio también les afectó el incremento al precio de combustible porque no se encontraba presupuestado.



En tema de manifestaciones y el bloqueo en La Rosita, dijo que son garantes del derecho a la manifestación.



“Las cuales deben ser libres y pacíficas porque están consagradas en la Constitución pero esta acotada en no afectar el derecho de un tercero…”



“La falta de abasto de gasolina es una realidad y tenemos cerradas las gasolineras desde el lunes por la tarde y es delicado que si para el jueves se acaba el combustible, no podamos atender una emergencia…”.



“También se afecta porque impide que la gente pueda tomar camiones para ir a sus centros de trabajo, por eso considero que el diálogo es el camino”, precisó.



Habrá propuesta



Sánchez Vásquez anunció que a la brevedad presentará en la Asociación Nacional de Municipios Libres que los ayuntamientos fronterizos se les consideren con la homologación del combustible con el país del Norte.



“La homologación no es un lujo, es una necesidad y puede servir para bajar el precio de la gasolina”, señaló.