PGJE tiene gasolina para siete días

MEXICALI, Baja California(GH)

La procuradora General de Justicia del Estado (PGJE), Perla Ibarra Leyva, señaló que las unidades de la institución tienen gasolina para una semana, negando que haya un desabasto del combustible.



Ante los rumores de que las unidades están cruzando a la ciudad de Calexico para comprar combustible, desmintió que algún automóvil de la PGJE, haya cruzado la frontera.



“Estamos trabajando para que no haya ningún detrimento en el servicio que estamos proporcionando, no hemos detenido nuestra función y esperemos que haya buenos resultados”, comentó.



Desalojo



Agregó que en caso de ser necesario apoyarán a las fuerzas federales para desalojar el bloqueo de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el poblado la Rosita, tal como lo hicieron en Rosarito.



“Nosotros intervendríamos en apoyo a la autoridad federal, en Rosarito así lo hicimos todas las corporaciones que estamos para la seguridad del Estado”, declaró la procuradora.



En dicho episodio hubo detenciones y sanciones administrativas, pero no turnaron a ninguna persona al Ministerio Público (MP), por lo que no han iniciado alguna carpeta de investigación, salvo los elementos que fueron lesionados.



“Iniciamos la carpeta de investigación por agentes estatales y federales lesionados, la averiguación ya está en manos de la autoridad federal, la iniciamos y la compartimos”, puntualizó.