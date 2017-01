Apoya la CEDH el bloqueo

MEXICALI, Baja California(GH)

La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez, acudió al bloqueo de La Rosita, con el fin de escuchar las quejas de los manifestantes.



Olvera Rodríguez explicó que la principal denuncia de los manifestantes es la preocupación de próximos bloqueos por parte de diversas corporaciones policíacas, como las que ocurrieron a tempranas horas en el lugar de la manifestación.



“La Comisión tiene facultades para investigar y promover que se respeten los derechos humanos sobretodo en el ámbito de competencia de las autoridades municipales y estatales, no así federales.



“Les pedimos que privilegien siempre el diálogo, que busquen los acuerdos a través de la palabra, que no caigan en provocaciones de agredir o de manifestarte a través de alguna agresión.



“Es importante que se respete la integridad y seguridad de todos los que se manifiestan. No queremos que se repitan los hechos que ocurrieron en el municipio de Playas de Rosarito”, comentó la presidenta de la CEDH.



Asimismo, reiteró que permanecerán visitadores de la Comisión presentes en el lugar del bloqueo, con la intención de vigilar que se respeten los derechos humanos de los manifestantes.



“Nosotros nos comprometimos a poder documentar las quejas que quieran presentar e independientemente de que no presenten quejas, abrimos un folio de investigación para que estas quejas sean ratificadas si es que alguien ve vulnerado sus derechos humano, poderles dar seguimiento y si es de competencia federal poder ser remitidos a la CNDH”, explicó Olvera Rodríguez.



La titular de la CEDH, agregó que a raíz de los hechos ocurridos en el municipio de Playas de Rosarito, dos folios de investigación, alrededor de cuatro quejas ratificadas de ciudadanos y cerca de 10 de periodistas.



De igual manera, comentó que en Mexicali aún no se han presentado quejas ni denuncias ciudadanas a raíz de las manifestaciones registradas.