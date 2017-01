Preocupa a Cruz Roja desabasto de combustible para ambulancias

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de asegurar que las clínicas de Cruz Roja Mexicali contaban con reserva suficiente de combustible para sus ambulancias y vehículos de emergencia, directivos de la institución declararon que les preocupa el desabasto de éste.



José Espinoza Astorga, Director de Cruz Roja Mexicali, informó que debido a políticas de seguridad de la empresa que resguardaba la reserva, el combustible no podría permanecer almacenado por tiempo indefinido.



“La empresa que nos vende combustible nos había prometido guardar 25 mil litros de diesel exclusivamente para Cruz Roja, pero como el consumo operativo es de 700 a 900 litros por día de diésel”.



“No va ser posible guardarnos ese combustible por seguridad de sus instalaciones y de su personal, obviamente tienen más clientes y lo empezaron a vender”, compartió.



Aseguró que las ambulancias cuentan con el combustible suficiente para operar por lo menos dos días más, sin embargo el resto de los días es incierto.



Por el momento, no se reducirán los servicios de ambulancias en Mexicali, por lo que seguirán operando de manera regular hasta donde sus posibilidades se lo permitan, declaró Espinoza Astorga.



Añadiendo que al día realizan en promedio cerca de 80 servicios de ambulancias, por lo que una de las alternativas será ir reduciéndolos eventualmente con el paso de los días.



“No hay alternativas por lo pronto para conseguir diesel, no las hemos buscado porque en horas nos cambió el panorama, sin embargo el problema es que no hay combustible”.



“Es lamentable que tengamos que parar el servicio en un momento dado, si esto no se corrige, si las condiciones prevalecen como están ahorita, en dos días quizá podríamos avanzar hasta tres días, pero se me hace difícil por los datos que me da el comandante”.



“Vamos a ir reduciendo, a medida que cada ambulancia vaya agotando el combustible vamos a tener que pararla y eso va ser en días”, puntualizó.



Espinoza Astorga, mencionó que también les preocupa el hecho de que pudiera generarse ausentismo por parte del personal, pero a pesar de eso las clínicas seguirán abiertas.