C5i debe contar con diagnóstico de tecnologías eficientes: Coparmex

MEXICALI, Baja California(GH)

El dictamen para crear el C5i debe ser analizado por expertos y emitir un diagnóstico de las tecnologías a emplear antes de licitarse, por eso no debe ser votado en la sesión del jueves, informó Rodrigo Llantada Ávila.



El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) explicó que el proyecto es de hace dos o tres y las tecnologías han avanzado.



“Quizá hay mejores, por eso se deben de realizar análisis más profundos”, dijo.



La cámara empresarial propone que antes de votarse el dictamen que delinea una tecnología en específico, se genere un diagnóstico de cuales son las más eficientes y eficaces.



Además precisó que hay acciones más apremiantes en materia de seguridad que se deben de atender.



La mesa redactora que se comprometieron los diputados Andrés de la Rosa Anaya y Edgar Benjamín Gómez Macías en continuar, no se ha instalado tras la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción.



Donde además se señaló que los diputados no han precisado la metodología para analizar los perfiles de ciudadanos registrados para integrar el comité seleccionador.



Llantada Ávila informó que ante la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Ignacio García Dworak solicitarán se reanude las mesas de trabajo.



Cabe recordar que la convocatoria para recibir las solicitudes de ciudadanos para el comité seleccionador vence el próximo viernes,



Quienes tendrán cargo sin sueldo pero serán los responsables de elegir a los 10 ciudadanos que formen el comité de participación ciudadano, al magistrado y fiscal anticorrupción.