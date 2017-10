Sin programa para atender indigentes trastornados: Secretaría de Salud

MEXICALI, Baja California(GH)

En el marco del día mundial de la salud, la Secretaría de Salud reveló que no existe un programa para atender a las personas que se encuentran en situación de calle y que padecen un trastorno mental.



El secretario Guillermo Trejo Dozal, dijo que las personas que se encuentran en situación de calle, son un tema delicado, ya que no han determinado quien es el responsable de ellos, para saber que instancia debe atenderlos.



“Sólo los atendemos por poco tiempo, ya que no tenemos un asilo, es un tema complejo, y no hay un proyecto determinado para este tipo de paciente de calle”, reveló Trejo Dozal.



Las personas que tienen un trastorno en muchas ocasiones son inimputables, es decir, que no pueden ser ingresadas a las penitenciarias luego de cometer un delito, debido a que fue un acto derivado de su enfermedad.



El directo del Instituto Psiquiátrico de Baja California (IPBC), comentó que si una persona comete un delito y un juez determina que es inimputable por tener un trastorno mental, son transferidos e internados en el IPBC.



Actualmente hay tres casos de personas internadas en el IPBC, Salvador Rico Hernández, recordó que uno fue cuando un el individuo intentó un robo en un banco, al creerse agente del FBI.



“Llegó al banco, le dijo a la cajera ‘esto es un asalto, necesito billetes de 500’, la cajera contestó que no tenía, entonces él comenzó a divagar que era enviado del FBI, tenía una trastorno psicótico que debido a sus ideas delirantes quería tener el dinero, el juez dictaminó por los psiquiatras que era inimputables y nos lo envió”, aclaró.