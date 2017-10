Incierto plazo de vencimiento para integrar comité de SEA

MEXICALI, Baja California(GH)

Cuauhtemoc Castilla Gracia es hasta hoy, el primer y único postulante inscrito para integrar el Comité de Selección para el Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo plazo de cierre es poco claro, comentó.



De acuerdo al Dictamen 42, dijo, se estableció un plazo de 10 días para la inscripción de postulantes, pero no se precisó si se trata de días naturales o días hábiles.



Este martes por la mañana, Castilla Gracia acudió al Congreso del Estado para postularse como miembro honorífico del Comité que elegirá al nuevo fiscal anticorrupción, así como magistrados y funcionarios que lo integrarán.



En su caso, se trata de un cargo que no tiene remuneración alguna y va respaldado por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales (Cescipe).



De tratarse de días naturales los establecidos en la convocatoria, el plazo de cierre sería este miércoles por la mañana, comentó Castilla Gracia.



"O no se difundió lo suficiente o no hay interés de la ciudadanía, este es el momento para que se involucren y vengan a participar", expresó el abogado.