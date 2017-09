Vecinos de El Hípico cerraron calle por inundación

MEXICALI, Baja California(GH)

Poco más de un metro de altura fue lo que alcanzó el agua durante las inundaciones provocadas por la lluvia este sábado sobre la avenida Colón, entre las calles Sansón Flores y Río Culiacán, a la altura del fraccionamiento El Hípico.



Este domingo por la mañana, vecinos tuvieron que recoger del frente de sus casas, cientos de kilos de lodo, provocado por el arrastre de tierra desde el lado estadounidense, que atravesó el muro fronterizo internacional.



Las inundaciones representaron un problema para los vecinos de esta zona, pero se complicó con el paso de autos y vehículos pesados, que provocaron un oleaje que afectó sus casas, pues el agua ingresó y dañó muebles, alfombras, pisos, bardas y cocheras.



“Lo reporté por lo menos cuatro veces al 911, me decían que ya habían pasado el reporte, pero no resolvían nada, queríamos que cerraran el tráfico, porque ya no se podía circular aquí”, comentó Germán González Aguilar.



Finalmente, vecinos fueron quienes, con sus vehículos, cerraron las calles para evitar el paso de más automóviles por la avenida Colón. “Me metí en broncas con la gente, pero también les explique que sus carros se podían quedar ahí en esa laguna”, señaló.



El cierre de esta calle comenzó alrededor de las 17:00 horas del sábado, y hasta que llegó personal del Ayuntamiento de Mexicali y la Comisión Estatal de Servicio Públicos (CESPM), pudieron drenar el agua estancada sobre la avenida.



Por la mañana, decenas de vecinos pudieron apreciar los daños que dejó el encharcamiento, así como la cantidad de lodo que quedó en sus cocheras y banquetas.



Varios de los vecinos se dijeron ignorados por el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado para resolver este añejo problema, pues esto ha resultado de la falta de mantenimiento al drenaje pluvial, de la contención de la tierra que se deslava del suelo estadounidense y la capacidad del drenaje en esta zona.



Ahora, esperan la ayuda del Ayuntamiento para retirar los cientos de kilos de lodo del frente de sus casas, y trabajar en un plan para que esta situación no se repita.