Plantón no impide desarrollo seguro de festejos patrios: Manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Sostienen manifestantes que sus campamentos se mantendrán en la Plaza de los Tres Poderes, pues consideran que no son impedimento para desarrollar de manera segura el evento de grito de independencia.León Fierro, representante de Mexicali Resiste, comentó que la ubicación de los plantones no interfiere con el acceso y flujo de personas a la plaza cívica.Incluso, recordó que ya se han presentado eventos como la manifestación que convocó a más de 20 mil docentes de todo el Estado en el mismo lugar, así como evacuaciones por amenaza de bomba, en las que el movimiento ha participado.El líder expresó que quienes acampan en los edificios de gobierno están en total disposición y piden integrarse a los protocolos de seguridad y emergencia que se diseñen para el evento.“No estorbamos. No vemos peligro. En dado caso de que nos tengamos que sujetar a algún plan, podemos estudiarlo y apegarnos a el, no tenemos ningún problema”, aseguró.