Aplican 500 multas a las unidades de transporte público

MEXICALI, Baja California(GH)

Casi 500 sanciones a vehículos irregulares y unidades de transporte público han sido interpuestas por el Sistema Municipal de Transporte (Simutra), informó Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



El director del Simutra comentó que se siguen realizando operativos a lo largo de la ciudad para detectar irregularidades en el servicio de transporte.



Dijo que se han interpuesto alrededor de 300 sanciones a vehículos irregulares, donde encuadran los que prestan el servicio de transporte a través de aplicaciones tecnológicas como Uber, así como taxis con placas clonadas.



En lo referente a las multas a camiones por no encender el aire acondicionado, se han dado 190 sanciones por este contratiempo.



No obstante, afirmó que el número de quejas por este hecho han disminuido de manera considerable.



Actualmente, alrededor del 90% de las unidades de transporte público brindan el servicio de aire acondicionado sin problemas.



Cuando existen algunas quejas por estas fallas, se acercan a los concesionarios para que den el mantenimiento pertinente a sus unidades.



Vizcarra Quiñónez aprovechó para exhortar a los estudiantes a interponer sus quejas al 072 cuando los transportistas no hagan válido su descuento del 50% en la tarifa.