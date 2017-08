Proyectan reducir 25% deficiencias matemáticas en alumnos

(GH)

Elevar el rendimiento de los alumnos de bachillerato en competencias matemáticas es la meta del Sistema Educativo Estatal para los próximos dos años, aseguró el Director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en Baja California, Manuel Ávila Carrasco.



De acuerdo con mediciones del INEE, actualmente 7 de cada 10 estudiantes de nivel medio superior tienen un rendimiento insuficiente en la asignatura de matemáticas.



“El dato es muy duro; son 7 de cada 10 chicos que egresan así de secundaria y van a ‘prepa’, son los candidatos a desertar”, manifestó el directivo.



Ávila Carrasco dio a conocer que el Sistema Educativo Estatal (SEE) en conjunto con el INEE, trabajarán para reducir estos indicadores hasta 25% en los próximos 2 años. “Miguel Ángel Mendoza, titular del SEE, trae una visión que habla de que en los próximos 2 años va a reducir el 25% de los alumnos en nivel insuficiente a los otros niveles. Es una meta muy dura, muy estratégica, pero un compromiso académico muy fuerte que trae el secretario y eso me parece muy loable”, aseveró.



En el mismo sentido, el Subsecretario de Educación Media Superior en el Estado, Iván López Báez, señaló que a través de tutorías, acompañamiento escolar, y la identificación de áreas de oportunidad, será como pueda elevarse el porcentaje de rendimiento escolar entre los jóvenes.



Rezago en matemáticas es un problema multifactorial



Ambos funcionarios estatales coincidieron en que el déficit en las áreas de álgebra y matemáticas es consecuencia de diversos factores que alteran el comportamiento académico de los alumnos.





