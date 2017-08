'Basta ya' a la impunidad, reclama IP

MEXICALI, Baja California(GH)

El sector empresarial emitió una alerta amarilla por los asesinatos en Mexicali y exige a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) un ¡basta ya! a la impunidad, porque los delincuentes siguen en las calles.



CCE llama la PGJE



El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió resultados a la PGJE del Estado para que el asesinato del empresario Gustavo Carlos Caballero Camou no quede impune, expresó Federico Díaz Gallego.



El presidente del CCE en Baja California dijo que la exigencia es para Francisco Vega de Lamadrid, gobernador del Estado, para que a través de la PGJE se detenga al o los responsables.



“Hay que tomar en serio esto, qué si el señor tenía problemas, eso no importa, lo importante es que lo mataron.



“Luego van a estar ahí los malos pensando en ‘vamos a Mexicali que ahí no pasa nada’; la impunidad no se vale, deben saber que si viene a hacer un trabajo delictivo acá los van a agarrar”, expresó.



Exige Canacintra solución



Que la PGJE esclarezca el crimen y no quede impune, pidió Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).



“No podemos acostumbrarnos a que cualquier célula criminal pueda operar en Mexicali sin consecuencias, porque esto sólo atraerá a más criminales que operen en la total impunidad”, expresó.



El presidente de los industriales detalló que en Mexicali se han registrado 90 asesinatos en lo que va del año, cifra superior a la registrada el año pasado de acuerdo al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.



Además recordó que siguen impunes los asesinatos en el Merendero Manuet´s y en la agencia de automóviles.



“Basta de reuniones sin resultados entre las corporaciones, basta de simulaciones en donde se nos asegura que existe una coordinación precisa y una estrategia definida, seguimos viendo a los criminales operar sin castigo afectando a todas los niveles sociales, los industriales decimos ya basta de impunidad”, puntualizó.



Invertir en prevención



La Coparmex cuestionó al Gobierno del Estado por falta de inversión en programas preventivos y encendió los “focos amarillos” en materia de inseguridad, expresó Rodrigo Llantada Ávila.



El presidente de la Confederación Patronal emitió el cuestionamiento directamente a Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, porque de los mil 800 millones de pesos recibidos por recursos federales excedentes y que no se destinará un porcentaje a la prevención del delito.



El sector patronal junto con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública propuso que las labores de prevención sean más eficientes, impulsar una policía científica.



El Nuevo Sistema de Justicia Penal requiere de tecnicismos que obligan a mejorar los procesos de investigación y obtención de pruebas.



También proponen que los titulares de las direcciones de Seguridad Pública Municipales no respondan a los cambios de administraciones y que se trabaje en tener responsables preparados y con más consistencia.