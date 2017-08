Pueden aplicar multas por 'placas' apócrifas

MEXICALI, Baja California(GH)

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) solamente puede infraccionar por circular sin placas a los vehículos que portan placas de organizaciones como Anapromex u Onapaffa.



Lo anterior fue señalado por el director de la Policía Municipal, Alonso Méndez Manuell-Gómez, tras el exhorto dado a conocer por el regidor Héctor Ibarra Calvo para evitar la proliferación de estas unidades.



Comentó que este problema es competencia de la autoridad hacendaria al encontrase irregularmente en el país.



La Policía Municipal, lo que puede hacer dentro del ámbito de su competencia, es interponer una multa por circular sin placas cuando sean retenidos por una infracción de tránsito primaria.



Indicó que estos vehículos están en una situación irregular en el país, al no pagar los aranceles a las autoridades hacendarias.



Estas organizaciones comenzaron a ofertar este tipo de placas para la gente desprotegida, agregó, pero actualmente se ha abusado en demasía de esta opción.



La problemática que generan es que no se encuentran plenamente identificados a los propietarios y cuando suceden accidentes de tránsito, los ciudadanos que sí cumplen se ven desprotegidos ante el pago de los daños ocasionados.



Si participan en un hecho delictivo utilizando vehículos con estas características no se les puede identificar, añadió, haciendo más difícil la investigación y detención de los involucrados en los ilícitos.