ONG´s exigen mayor rigor en veda del Golfo de California

MEXICALI, Baja California(GH)

Como una medida de presión para implementar medidas más rigurosas para la protección de la Vaquita Marina, decenas de ambientalistas se manifestaron el pasado jueves en la Embajada de México en Washington, D. C.Las organizaciones no gubernamentales retomaron las protestas a pesar de la publicación el pasado viernes de la ampliación de la veda y la prohibición de las redes de enmalle en el hábitat de la Vaquita Marina.Con carteles en mano y consignas, los ambientalistas exigieron algobierno mexicano que tome medidas drásticas para salvar a las menos de 30 vaquitas que quedan en el planeta y que se apliquen rigurosamente las leyes para proteger a esta especie.“Aunque es un bienvenido primer paso, los defensores enfatizaron que la regulación no es suficiente para salvar la vaquita. Las pesquerías que utilizan redes de enmalle para pescar curvina y sierra están exentas de la nueva prohibición”, señala en su posicionamiento.“La prohibición tampoco prohíbe la venta y la fabricación de redes de enmalle en la región; además, las prohibiciones similares anunciadas por el gobierno mexicano en el pasado han demostrado ser ineficaces debido a la aplicación de la ley inadecuada”, añade.Para Susan Millward, directora de programas marinos en el Instituto de Bienestar Animal (AWI, por sus siglas en inglés), la medida no es suficiente. “La nueva prohibición no está completa, y los continuos fracasos de México por no hacer cumplir plenamente sus leyes seguirán empujando a la vaquita hacia la extinción", expresó.La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) y el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO (WHC, por sus siglas en inglés) recomendaron a principios del mes de junio la designación de "en peligro" para las Islas y Áreas Naturales Protegidas del Golfo de California, que son Patrimonio de la Humanidad.Los funcionarios mexicanos que asistieron a la reunión del WHC pudieron evadir temporalmente la designación, alegando que sus acciones hasta la fecha son suficientes para salvar a la especie, mientras que el Comité se comprometió a monitorear de cerca los esfuerzos de México para proteger el sitio y a la vaquita."La responsabilidad por el estado actual de la vaquita no recae totalmente en el gobierno mexicano; los gobiernos de Estados Unidos y China deben brindar todo el apoyo posible para ayudar a México", dijo Desray Reeb, biólogo de mamíferos marinos.A mediados de marzo, ambientalistas lanzaron un boicot contra el camarón mexicano como mecanismo de presión financiera sobre la industria mexicana camaronera, con fuerte presencia en el mercado estadounidense.Este boicot sigue vigente y se enfoca en pedir a la gente que no compre camarón que haya sido pescado en aguas mexicanas.