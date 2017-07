Mantendrán cimarrón bajo resguardo

MEXICALI, Baja California(GH)

Un ejemplar macho adulto de borrego cimarrón fue encontrado en deteriorado estado de salud este sábado por la mañana por senderistas en la Sierra Cucapah, al Sur de Mexicali.



José Luis García Chavira, director del Bosque y Zoológico de la ciudad, dijo que los senderistas se comunicaron en primer término con ellos, para darles aviso del hallazgo y las visibles condiciones de salud del animal.



Por el tipo de incidente, García Chavira se comunicó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual autorizó que el ejemplar se moviera en un auto particular y fuera recibido por el Bosque de la Ciudad.



Este sábado, cerca de las 14:00 horas, el ejemplar arribó a Mexicali. Venía con los ojos vendados para su protección, explicó García Chavira, y fue ingresado a un cuarto de enfermería previamente adaptado.



“Va muy bien, ya (este domingo) está comiendo, le tenemos alfalfa y agua”, explicó el director. “Lo primero que hicimos fue rehidratarlo y hacerle análisis de sangre, que nos indican que viene con cierto grado de anemia”.



Líder



Por sus condiciones y características, el ejemplar de borrego cimarrón rescatado era un macho líder de la manada. Las lesiones en su cornamenta, nariz y cuerpo, revelan que recientemente sostuvo una álgida batalla, probablemente con un ejemplar más joven.



La dentadura, explicó García Chavira, muestra desgaste y se le ha calculado una edad de entre los 10 y 12 años. “En cautiverio puede vivir de 15 a 20 años, en libertad hemos visto que viven de los 12 a los 15 años”, comentó.



El director del Bosque explicó que probablemente el animal perdió su posición en la manada como líder.



Cuidados



Actualmente, el ejemplar rescatado se encuentra en un aula de enfermería adaptada para su atención, pero la evolución de su mejora, depende mucho de su estado anímico, pues no están acostumbrados al cautiverio.



Además de la rehidratación, médicos veterinarios monitorean al animal de manera permanente y con hábitos de encender luces o permitir la entrada de luz solar, para no alterar sus horarios de sueño.



El médico veterinario José Roberto Ibarra fue quien inicialmente comenzó a tratar al animal y posteriormente auxiliado por el médico Noé Basilio Ángulo.



Durante la noche de sábado para domingo, los estudiantes de Veterinaria, Klaudia Jahayra Rodríguez Guzmán y Luis Carlos García se encargaron de la atención médica del ejemplar.