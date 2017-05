Madre, abuela y actriz

MEXICALI, Baja California(GH)

Para ser una abuela divertida Susana Dosamantes ha tenido que hacer de todo, disfrazarse, hacer locuras y jugar a lo que sus nietos Nico y Eros le pidan.



Todo esto, aseguró en entrevista con Grupo Healy, es por tenerlos contentos y en lo particular, lo que la hace más feliz es compartir esta etapa junto a su hija Paulina Rubio, ser su mamá y verla desarrollándose en este rol que le deja tantas satisfacciones.



“Los paseo, los disfruto, salgo mucho con ellos, no me pongo ni regañona, juego con ellos, me disfrazo de ninja, de Batman, imagínate, no quiero ser una mujer huraña con ellos.



“Hace poco le hicimos una fiesta de ninja a Nico y me mandé hacer un traje especial y digo, por qué si actúo para los demás, ¿por qué no podría actuar para mis nietos?”, compartió la actriz a este periódico.

El aprendizaje de madre le ha hecho saber cómo estar mejor conectada emocionalmente con sus nietos, compartió que es la mejor etapa ya que solo se dedica a disfrutarlos.



Ser mujer no es fácil y ser madre es lo triple de complicado, asegura; su hija Paulina Rubio cumple perfectamente con el papel de madre y para eso, le ha brindado enseñanzas que incluyen cultivar su espíritu y su tranquilidad y su paz mental.



“Hay que seguir aprendiendo y no cerrarse, no pensar que lo sabemos todo, abrir las puertas de tu alma y de tu cabeza, abrir tu cerebro, estar positivo.



“Yo a Paulina le digo que siga siendo una mujer buena, generosa y tolerante. Es trabajadora y excelente madre, es amorosa conmigo, con su hermano, con sus hijos, con todos. Es una mujer que no se ha dejado vencer y que trabaja día a día; yo la amo, la admiro y la respeto mucho”, compartió de forma emotiva en entrevista.