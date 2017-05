Intensas lluvias de mayo son inéditas: PC

MEXICALI, Baja California(GH)

En algunos años se pudieron haber presentado ligeras lloviznas durante el mes de mayo, pero que alcanzarán los 50 milímetros en algunas zonas del Estado, es un fenómeno nunca antes visto, aseguró la Dirección de Protección Civil Estatal.



El director de la dependencia, Antonio Rosquillas Navarro, comentó que las lluvias de esta intensidad son atípicas en la zona, pues no había registro de un fenómeno similar, éstas pasaron sin causar algún daño de relevancia.



“Hubo nevadas en la Sierra de San Pedro Mártir, pero sin consecuencias, sólo algunos encharcamientos, lo que sí podemos decir es que es una lluvia atípica, es muy poco común, por lo menos no se había dado esa cantidad de lluvia en mayo”, comentó.



En otros años había llovido en menor medida en la Zona Costa, en esta ocasión representó más de 25 milímetros, en algunos lugares alcanzaron los 50 milímetros, declaró el director.



Esta lluvia ayudará al ecosistema, debido a que en dos meses y medio no había llovido, declaró, este fenómeno lleva por nombre celda de baja presión de núcleo frío, el cual venía por el Pacífico desde Alaska, y se trasladó al Este.



“Se va al Este y ya no se esperan lluvias en los siguientes días, ahora, hay que poner atención si se sigue presentando este fenómeno en los años que vienen, podríamos hablar de que son efectos claros de un cambio de clima”, señaló.



EN DATOS



• Según el Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4), se recibieron 23 llamadas al 911 de las 6:00 a las 10:00 horas, reportando accidentes viales, encharcamientos y cables al piso.