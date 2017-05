Mi hijo desea ser paramédico

MEXICALI, Baja California(GH)

Daniela Sánchez González, madre de un pequeño de 5 años, se desempeña como paramédico de Cruz Roja, profesión que ha realizado con gran pasión y amor desde hace tres años.



“Para mi ser madre es lo mejor que me ha pasado, tengo un hijo y la verdad no encuentro maneras para describir todo lo que siento”, expresó.



Día a día como paramédico debe de salir a dar lo mejor y acudir al auxilio de la ciudadanía que así lo pide, algo que durante estos años ha logrado convertir en su pasión por ayudar.



“Mi profesión es algo que me gusta mucho, y aunque mi hijo es pequeño sabe lo que trata y en ocasiones ha venido a conocer la institución, el me dice que desea ser paramédico”, comentó.



Una de las cosas más difíciles de la profesión que desempeñan es que esta absorbe mucho del tiempo, por lo que en ocasiones es difícil acompañar a los hijos.



“Primero fui madre y después estudie para paramédico, ha sido difícil por el problema de horarios, pero la verdad es que se hace lo mejor que se puede para estar con el en momentos importantes”, precisó.



Al conocer la profesión de su madre, su hijo Jesús Antonio en ocasiones no desea que acuda a trabajar, pero es algo que ya entiende que debe de dejar hacer a su madre para ayudar de la sociedad.