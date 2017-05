Logra carrera siendo madre de tres

MEXICALI, Baja California(GH)

El ser madre joven de tres hijos no fue impedimento para que Daniela decidiera salir adelante y buscara lograr una carrera profesional.



Daniela Terán, de 35 años, es madre de tres jóvenes: Allison Sheccid, de 17 años, Brandon, de 16, y Silvana Daniela, de 11.



Desde que fue mamá por primera vez a los 17 años, supo que trabajar por ellos sería su principal motor de vida, a pesar de tener que vivir las adversidades que conlleva ser una madre joven.



La primer dificultad que experimentó fue con la llega de su segundo hijo, Brandon, quien al nacer presentó problemas en su cadera, por lo que tuvo que llevar terapias físicas durante los primeros años de vida.



“No tenía ni la ‘prepa’, entonces me inscribí en el Ceneval, lo pasé y luego hice los exámenes de la ‘uni’ y en menos de un año entré a la universidad”, compartió.



Para ese entonces, menciona, fue cuando supo lo qué significaba sacrificarse por ser madre.



“Dormía 5 horas al día, trabajaba, estudiaba y hacía tareas cuando ellos ya se dormían, pero no dejaba de atenderlos, pero el simple hecho de que mi tiempo era más reducido me hizo valorar mi tiempo con ellos”, dijo.



Así fue como estudió psicología, carrera que desempeña desde hace 5 años y actualmente ejerce como encargada de Recursos Humanos en una empresa de venta de productos de belleza en Mexicali.