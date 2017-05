Lleva el trabajo con inteligencia

MEXICALI, Baja California(GH)

Susana García González, madre de tres hijos, ha logrado cumplir una de sus metas: Integrarse como policía en la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali.



Con 12 años como elemento activo en la zona poniente, ha logrado equilibrar su vida dentro de las filas de la Policía Municipal y en su vida personal, para educar a sus hijos.



“Llevo el trabajo con mucho inteligencia ya que tengo que educar a mis hijos, hacerlos hombres de bien y prestar buen servicio a la ciudadanía, dar orientación y solución a problemas”, expresó.



Desde que se encontraba embarazada de su primer hijo, Susana dijo que deseaba ingresar a la Policía, cosa que de momento no se le pudo dar a pesar de los esfuerzos realizados.



“Al tener a mis tres hijos dije, ahora sí y se me dio, a lo que doy muchas gracias a ellos y mi madre por apoyarme ha lograr ser policía”, manifestó.



“En ningún momento me ha arrepentido ni de ser madre ni de ser policía, ya que es algo que hago con orgullo el pertenecer a la corporación y poder disfrutar de mis hijos”, manifestó.