Restauranteros preocupados por incremento en tarifa de luz

MEXICALI, Baja California(GH)

Por otra parte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Mexicali, Miguel Ángel Torres Sánchez, señaló que a pesar del cambio en la facturación debido a otros aumentos registrados en enero esta alza representa un problema para los restaurantes mexicalenses.



Aunado al alza de la tarifa, el incremento a gasolina, Gas LP y a los alimentos en general podría llevar a detener el crecimiento de los restaurantes locales.



“Estamos muy preocupados, hay empresarios del gremio que me han dicho que van a esperar para ver como reaccionan los impactos, ahora empresarios que pueden crecer no lo están haciendo, y microempresarios que querían sobrevivir no lo van a hacer” aseveró.



Torres Sánchez resaltó que este año se mantiene la posibilidad de que algunos restaurantes en la localidad, principalmente aquellos pequeños o que acaban de abrir, cierren sus puertas debido a la llegada de estos incrementos.