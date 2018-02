Son pocos los mexicanos en el extranjero que buscan votar en 2018

MEXICALI, Baja California(GH)

Al 31 de enero de 2018, un total de 28 mil 213 solicitudes de voto desde diversos países en el extranjero fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en el proceso electoral 2017-2018, la mayoría provenientes de los Estados Unidos.



De acuerdo a la información emitida por la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos en el Extranjero (VMRE), al corte del 31 de enero se registraron 43 mil 359 solicitudes de voto de ciudadanos que radican en el extranjero, de las cuales se validaron 28 mil 213.



Las solicitudes al último corte corresponden solo a un aproximado del 0.36% de la de la población mexicana que reside en el extranjero, que según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) en 2016 alcanzaba un total de 12 millones 27 mil 320 personas.



Sin embargo la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Baja California, María Luisa Flores Huerta, espera que las solicitudes y los registros validados incrementen significativamente conforme se acerque la fecha límite para tramitar el voto en el extranjero, el próximo 31 de marzo.



“Estamos en el periodo de revisar esa solicitud, que cumpla con lo necesario para poder ejercer su derecho al voto” indicó “en general quien ha recibido su credencial dentro o fuera del territorio y ya la activo no debe tener ningún problema en el trámite”



La mayor parte de estas solicitudes provienen de los Estados Unidos, donde reside una mayor cantidad de connacionales, con 26 mil 309 solicitudes.



Si bien es pronto para señalar el impacto que tendrán estos votos en las elecciones locales y federales de 2018, la vocal afirmó que cualquier voto resulta importante en el conteo final, especialmente en el caso de elecciones cerradas como las de los últimos años.



“Si pensamos en una elección cerrada por supuesto que pueden hacer la diferencia, pero tengamos en cuenta que seguramente esos votos presentarán una diversidad de opciones, dado que la perspectiva del ciudadano es distinta” comentó la vocal “por eso no sabemos realmente el impacto que tenga hasta el día de la jornada”



EL VOTO



Tanto para tramitar su credencial de elector en algún país extranjero o para registrarse para votar en el proceso electoral de este año, los ciudadanos deberán entrar al portal www.votoextranjero.mx en el cual se informarán de los requisitos para realizar los trámites correspondientes.



Una vez recibida y activada la credencial para votar, ya sea si esta fue tramitada en México o en el extranjero, es necesario que los interesados en emitir su voto desde fuera del país estén debidamente registrados en el Sistema de Registro para el Voto en el Extranjero.



Las credenciales emitidas entre el primero de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018deben registrarse antes del 30 de abril de este año.



“El hecho de que reciban la credencial no significa que esté activada, cuando reciban su credencial recibirán los pasos para hacer la activación” advirtió Flores Huerta “la activación permite incorporar la credencial en la lista nominal y saber que ya la tiene el ciudadano”



Para registrarse, los ciudadanos con una credencial emitida en México deberán adjuntar una fotografía por ambos lados de la credencial firmada y un comprobante de domicilio en el país extranjero, a donde se enviará el paquete electoral.



En el caso de los ciudadanos que emitieron su credencial en el extranjero, solo en caso de que se haya realizado un cambio de domicilio será necesario adjuntar la foto de un comprobante del nuevo domicilio para enviar el paquete.



El “paquete electoral” deberá llegar al domicilio señalado por los interesados a partir del mes de marzo de 2018 y deberá ser enviado de regreso a las oficinas centrales del INE por medio del correo, que no tendrá costo alguno para el ciudadano.



Los paquetes deben ser enviados lo más pronto posible, dado que tienen que arribar al Instituto antes del 30 de junio a las 8:00 de la mañana para poder ser contabilizados.



Los votos que lleguen después de la hora señalada serán registrados para fines estadísticos más no contarán como votos para el proceso electoral 2017-2018.



EN DATOS



Según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en 2016 se tiene información de 12 millones 27 mil 320 mexicanos que viven en el extranjero, de los cuales más del 97% radica en los Estados Unidos.



De acuerdo con el INE, al corte del 31 de enero se han recibido 43 mil 359 solicitudes de Voto en el Extranjero para el proceso electoral 2017-2018, de los cuales solo 28 mil 213 han sido validadas.



Los países con mayor número de registros son Estados Unidos con 26 mil 309, Canadá con 523, Alemania con 212, España con 210, Francia con 140 y Reino Unido con 118 registros.