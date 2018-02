Recomiendan a consumidores mantenerse alertas en San Valentín

MEXICALI, Baja California(GH)

A pocos días de la celebración del 14 de febrero, la Subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió algunas recomendaciones para aquellos que deseen festejar el día de los enamorados.



Rosa Isela Dávalos Méndez, subdelegada en Mexicali, señaló que aunque no ha llegado el lineamiento oficial del operativo que realiza anualmente la dependencia, si se pueden emitir algunas recomendaciones para beneficio de los consumidores.



En el caso de los restaurantes recordó que en estos lugares no es obligatorio dejar propina a los meseros, además de que no se deben cobrar las reservaciones ni impedir la entrada a ninguna persona por razones de discriminación.



Por disposición general todos los comercios deben contar con precios a la vista de los consumidores, así como también deben encontrarse en un lugar visible las promociones o cobros extras por envío o envoltura.



“Los más visitados son restaurantes y florerías, pero obviamente nosotros por lo regular también hacemos una revisión de los proveedores que ofertan regalos para esta fecha, como son teléfonos, tabletas o ropa” indicó la subdelegada.



Sobre los comercios que venden productos como ropa o electrodomésticos, se debe confirmar que estos cumplan con las normas oficiales y contengan la información del importador y su domicilio fiscal, además de que las instrucciones deben estar traducidas al español.



DENUNCIAS



En caso de requerir hacer algún tipo de denuncia ante Profeco, los ciudadanos deben conservar el recibo, nota o factura del producto en cuestión y verificar que esta cuente con el nombre del local, su denominación o razón social y domicilio, pues este vincula al vendedor con el consumidor y el producto en cuestión, lo que permite iniciar el procedimiento correspondiente.



“Profeco solamente puede instalar un procedimiento de queja con un negocio formal para poder dar continuidad y una respuesta favorable al consumidor, entonces todos esos puestos que venden en las esquinas y luego desaparecen no son facultad de Profeco” recordó.



Al no ser facultad de Profeco, comentó Dávalos Méndez, la dependencia federal no puede iniciar un procedimiento sancionador en contra de este tipo de comercios.



Estos puestos ambulantes o sin un domicilio fijo son competencia de los encargados de ambulantaje del Ayuntamiento Municipal, y son ellos quienes deberán fijar las condiciones de ley a las que se deben acatar estos puestos.