'Grupos delictivos ocupan 15 mil viviendas en BC'

ROSARITO, Baja California(GH)

Al menos 15 mil viviendas de interés social en el Estado han sido ocupadas indebidamente por grupos delictivos que se disfrazan de grupos sociales para invadir las viviendas y despojarlas de sus legítimos propietarios, sin que la autoridad haga nada al respecto, denunció Alejandro Kuri, presidente Nacional de AMPI.



El dirigente de la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), detalló que recientemente se vendieron en lotes casas de interés social que por razones de crisis económica e inseguridad, fueron abandonadas años atrás y el Infonavit ofreció a inversionistas adquirir los paquetes.



Precisó que muchos inversionistas afiliados a la AMPI compraron algunos paquetes de inversión, sin embargo se han encontrado en muchas ocasiones que varias de las viviendas han sido ocupadas ilegalmente.



Kuri Pheres mencionó que se ha hecho un llamado a la autoridad para que refuerce la seguridad y hacer más rápidos los juicios para que las sentencias les permitan desalojar estos inmuebles, ocupados indebidamente.



Refirió que al menos 30% de las viviendas que fueron compradas a través de esos paquetes se encuentran en esas condiciones, suma que involucra a más de 15 mil viviendas, siendo Tijuana y Mexicali los municipios con más afectaciones en este sentido.



Se tienen que dar las condiciones para frenar esta situación, dijo, y que se les dé seguridad jurídica a los inversionistas que están tomando un riesgo grande comprando propiedades recuperadas del Infonavit.



Al respecto, Ricardo Vizcarra, coordinador regional de AMPI, expuso que si bien las viviendas no están perdidas, tomará tiempo su recuperación, pero lo más importante es que todos de alguna forma pierden, refiriéndose al Gobierno que deja de recibir el pago de impuestos y servicios.



Advirtió que está llegando gente del interior de la República a hacer negocio a Baja California, aprovechando que las autoridades no están haciendo nada y por tanto, engañan a la gente ofreciendo casas a bajo precio y hasta de regalo, cuando eso no es verdad.



“Quien tiene que decir la verdad no lo dice”, explica, pues se ha pedido hasta el cansancio tanto al Gobierno del Estado y los municipales, para que informen a la gente a través de desplegados en medios de comunicación, donde se especifique que no hay casas a mitad de precio ni de regalo, y que tampoco hay acuerdos con grupos sociales para la entrega de viviendas.