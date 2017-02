Tienen los burócratas 2 dirigentes sindicales

MEXICALI, Baja California(GH)

Lázaro Mosqueda y Genaro Díaz son los dos personajes que el Tribunal de Arbitraje deberá definir quién asumirá la secretaría general del Sindicato de Burócratas en Mexicali para los próximos tres años.



El ganador relevará en el cargo a Victoria Bentley Duarte.



Por parte de la dirigencia municipal y estatal del sindicato a cargo de Victoria Bentley Duarte, se definió que la única planilla registrada fue la blanca con Genaro Díaz y se envió un documento procesal al Tribunal de Arbitraje, informando quien era el candidato electo.



Además se mantuvo el edificio sindical cerrado con dos lonas gigantes con la leyenda “No habrá elecciones para el 9 de febrero”.



En contraparte, otro grupo de trabajadores sindicalizados realizaron una jornada electoral con los cuatro restantes aspirantes a candidatos que consiguieron el registro por medio del Comité Ejecutivo estatal.



Con la convocatoria que se mantuvo abierta, optaron por organizar las urnas y boletas con los cinco nombres: Rosy Acuña, Maritza Olivas, Lázaro Mosqueda, Selene Cota y Genaro Díaz para elegir por voto la nueva mesa directiva.



Con 3 mil 3 votos fue electo Lázaro Mosqueda quien al grito de unidad, rindió protesta ante Manuel Oceguera Villa, quien se presentó como secretario Interno y secretario de Conflictos.



La fiesta comenzó al ritmo del mariachi y las porras al momento que Lázaro Mosqueda invitó a las tres candidatas presentes a sumarse al equipo de trabajo para integrar un sindicato de unidad y luchar contra reformas de leyes como la del servicio civil e issstecali.



Oceguera Villa explicó que presentarán la toma de nota del resultado electoral ante el Tribunal de Arbitraje para su validación.



No reconoce



Bentley Duarte afirmó que la elección se encuentra viciada de origen porque no cuenta Oceguera Villa con las facultades por estatutos sindicales para aprobar la realización de una jornada electoral.



Además, explicó que en los estatutos no existe el cargo de secretario interno.



“Jugaron y engañaron a la burocracia, la votación no tiene validez y todo se presentará ante el Tribunal y será judicializado”, declaró la dirigente estatal.



También cuestionó la validez de la jornada por la falta de padrones y datos de organización que son información del Sindicato.



“La votación fue un fiasco para la burocracia y no se debe de permitir la intromisión a la autonomía sindical de Mexicali por parte de dirigentes de Tecate y Tijuana”, opinó.



Bentley Duarte agregó que con la fuerza defendería las instalaciones y se resguardó con un grupo de casi 100 personas en las oficinas del Sindicato porque recibieron amenazas de que Oceguera Villa irrumpiría a la fuerza a tomar el inmueble.



“Estoy defendiendo el patrimonio porque el sindicato está bajo mi resguardo”, puntualizó.