Empujan ambientalistas veda permanente en el golfo

MEXICALI, Baja California(GH)

Con la veda próxima a concluir en abril y los resultados más recientes sobre la población de la vaquita marina,De acuerdo al reporte del Comité Internacional de Recuperación de la Vaquita (Cirva),, de donde son endémicos.Kate O´Connell, consejera de vida marina para el Instituto de Bienestar Animal (AWI, por sus siglas en inglés) dijo en entrevista telefónica, que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho,La única manera de salvar a la especie, agregó, es que México prohíba de manera indefinida o de carácter permanente, las redesutilizadas para pesca o que se utilicen artes de pesca certificadas que no dañen a la vaquita.Fue en La Jolla, California, donde el Cirva presentó el último reporte sobre el estudio de la población de la vaquita marina, en el que destaca la presencia solo de aproximadamente 30 especímenes en la reserva del Alto Golfo de California.A pesar de la dificultad para hacer contacto con estas especies, dice O´Connell, a través de un sistema de monitoreo acústico se ha podido precisar su presencia en el alto golfo de California, así como su dramática disminución.El reporte destaca que la especie llegará a la extinción, a menos que México refuerce la veda y prohíba completamente el uso de redes agalleras para evitar que la vaquita quede atorada en ellas y muera al no poder salir eventualmente a la superficie., comenta O´Connell, respecto al compromiso que el presidente Enrique Peña Nieto hizo con su entonces homólogo, Barack Obama O´Connell dijo que México tiene la intención de continuar con la pesca de curvina a través de redes agalleras, poniendo en riesgo a las demás especies.“Lo que podría pasar, además de que perdamos para siempre a la vaquita marina, es que haya afectaciones pesqueras, pues los ojos del mundo están en México y hay muchos países que no compran productos de países donde la producción implica la matanza de otras especies”, señaló.“Me da mucha tristeza que haya llegado este momento y ver que no se haya logrado nada, todo esto habla mal del ser humano”, agregó.El reporte del Cirva recomienda además un programa de cautiverio para tratar de mantener la especie, pero también la veda definitiva de redes agalleras.“Reconozco el sacrificio que han hecho los pescadores y por ello se requiere del apoyo internacional, no sólo para la vaquita, sino para los que han dejado de pescar para subsistir”, declaró la ambientalista.O´Connell ejemplificó otros casos de áreas donde se han impuesto vedas y han sobrevivido gracias al turismo y otros tipos de actividades que no implican necesariamente la pesca.Sunshine Antonio Rodríguez Peña, representante de la Confederación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, ha sido uno de los principales promotores de la suspensión de la veda, pues, afirma, la falta de trabajo ha comenzado a mermar la vida de los residentes del puerto.La ambientalista, quien mantiene monitoreo en la región desde que se declaró como Reserva de la Biósfera del Alto Golfo, en 1993, señaló que una de las principales amenazas para la vaquita, sigue siendo la pesca ilegal de totoaba con estas redes, especie que también se encuentra protegida.La demanda por los buches de totoaba presentó un incremento en el 2011 para ser enviada a los mercados asiáticos, afirma, y desde entonces, la población de la vaquita ha disminuido en un 90%.”, comentó.Una vigilancia por 15 días a finales del 2016, arrojó como resultados el hallazgo de 85 redes de pesca dentro del hábitat de la vaquita, de las cuales, 23 eran redes para totoaba, señala el reporte.