Pide juicio contra los diputados

MEXICALI, Baja California(GH)

Una denuncia de juicio político contra todos los trece diputados del PAN, la diputada del PRD y el de Movimiento Ciudadano fue presentado por presuntamente exceder sus límites legislativos al aprobar la Ley del Agua.La denuncia fue presentada a título personal por Mario Hurtado de Mendoza.Entre los puntos de denuncia son haber limitado con la Ley del Agua a la ciudadanía de tener el líquido como lo establece la Constitución ya que ningún Congreso tiene dicha facultad.Argumentó que es un atentado contra el artículo 27 de la Constitución ya que las aguas con sal o sin sal son nacionales y nunca del patrimonio estatal.También por probable violación al Artículo 115 de la Constitución al permitir que un organismo privado fije las tarifas porque crea un monopolio y los diputados no tienen dicha facultad.Así como la facultad en ley de que un particular pudiera suspender el servicio total del agua.Hurtado de Mendoza explicó que es positivo que se haya abrogado la ley pero el aprobarse y publicarse la ley generó un delito.“No quiere decir que no hubo un error, porque se publicó y hubo delito al excederse de las facultades legislativas, el error se cometió y el delito se cometió”, puntualizó.Los diputados contra quienes interpuso el recurso de juicio político son José Félix Arango Pérez, Victoria Bentley Duarte, Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya, Ignacio García Dworak.Mónica Hernández Álvarez, Miguel Antonio Osuna Millán, Alfa Peñaloza Valdez, Sergio Tolento Hernández, Carlos Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón.Eva María Vásquez Hernández, Irais María Vázquez Aguiar, Rocío López Gorosave y Job Montoya Gaxiola.Eliminar los diputados plurinominales, aplicar la revocación de mandato, eliminar el fuero y recortar las prerrogativas a partidos políticos, fueron iniciativas presentadas por diputados ante el pleno del Congreso del Estado.El diputado Luis Moreno Hernández y el diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano presentaron la propuesta de eliminar el fuero constitucional.“Es un escudo de protección de políticos contra la impunidad, el fuero en Baja California le esta llegando el tiempo”, dijo Moreno Hernández.Las propuestas es que aplique a diputados, alcaldes, regidores e incluso al gobernador.El diputado Andrés de la Rosa Anaya explicó que primero debe de eliminarse la figura del fuero constitucional a nivel federal pero que se impulsa desde el Estado.Además el diputado del PBC agrega la propuesta de eliminar de manera permanente los bonos o compensaciones por aguinaldos.