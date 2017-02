Calexico aprueba permisos para cultivar cannabis

MEXICALI, Baja California(GH)

El Cabildo de Calexico aprobó recientemente una ordenanza relativa a los permisos del cultivo y distribución del cannabis, compuesto esencial de la mariguana, para su venta legal.



De esta manera, Calexico sería de las primeras ciudades del Condado Imperial que apruebe este mecanismo de acceso legal a la mariguana, con la despenalización aprobada en California en las pasadas elecciones generales.



Durante la reunión de Cabildo, los regidores de Calexico aprobaron 4 votos a 0, la propuesta para que se pueda cultivar, producir y distribuir cannabis, a través de la modificación del Capítulo 5.96 del Código de la Ciudad.



De esta manera la ciudad podrá emitir permisos regulatorios a instalaciones para el cultivo de cannabis, después de recibir un permiso de Uso Condicional, además que deberán ajustarse a leyes federales y estatales.



Entre los requerimientos para las empresas que busquen algún permiso se encuentra un estricto control de seguridad en las instalaciones las 24 horas, así como un sistema de reducción de olor para que no se pueda detectar que se trata de una instalación de cultivo de cannabis.



Esta ordenanza establece que el Cabildo de Calexico deberá determinar el máximo de instalaciones para cultivo de cannabis en la ciudad, así como los periodos para aplicar por el permiso y un sistema para evaluar cada solicitud.



Esta nueva reglamentación no contempla e incluso prohíbe la instalación de dispensarios o puntos de venta de mariguana, ya sea medicinal o recreativa, contrario a lo que ocurre en otras ciudades, como San Diego.



Esta nueva disposición podría traer beneficios a la ciudad en el tema de los impuestos, pues se busca que los ingresos a la ciudad a través de la producción, manufactura y distribución de cannabis sean aplicados a la comunidad.



“Estará bien regulada y el proceso será seguro, la seguridad está en eso”, dijo el concejal Bill Hodge. “Como ciudadano de Calexico no verás, olerás o tocarás la planta, ni sabrás que existe aquí”.



El alcalde de la ciudad, Armando Real, dijo que la medida ayudará a la ciudad con ingresos por impuestos que tanto necesitan y ésta sería una fuente que podría dejar millones de dólares.



Despenalización



La Propuesta 64 aprobada el pasado mes de noviembre durante las elecciones generales en Estados Unidos y California, despenalizó el uso recreacional de mariguana para personas mayores de 21 años de edad.



Se ha permitido portar hasta 28.5 gramos de mariguana y un máximo de 8 gramos de mariguana concentrada.



Con la despenalización se podrá fumar mariguana en domicilios o negocios con licencia. Sigue siendo ilegal fumar mientras se conduce un vehículo y en lugares donde se prohíbe fumar incluso tabaco.