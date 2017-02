"Aminoran" sentencia al que amputó piernas a oficial

MEXICALI, Baja California(GH)

Un Tribunal aprobó modificar este jueves la sentencia en contra del automovilista responsable de atropellar y amputar las piernas del oficial de la Policía Municipal, René Ayón Ibarra.



El recurso de nulidad interpuesto por la Defensa en este caso desde el pasado 13 de julio de 2016, alegaba que por cuestiones de salud, el hoy sentenciado no podía ingresar a prisión, pero tampoco podía pagar los daños.



El hoy sentenciado, quien sufre de esclerosis múltiple, presentó en sus argumentos que “ingresar a prisión le causaría la muerte”, pero el argumento fue analizado e invalidado por los jueces que integran la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado.



La nueva sentencia contempla ahora que la pena de prisión que había recibido en sentencia desde el pasado 30 de junio de 2016, sea cambiada por la modalidad de semilibertad, que trata de ingresar al sentenciado los fines de semana al Centro de Reinserción Social.



Entre otros puntos de la sentencia original, que preveía el pago de una multa de 75 días de salario mínimo, que tampoco podrá pagar, se cambió por libertad bajo vigilancia por el mismo plazo de días, señala la nueva sentencia.



De no interponer un amparo directo, el automovilista que atropelló al oficial ingresaría a prisión los fines de semana por un plazo de 1 año y 3 meses, el cual, al concluir, no estaría obligado penalmente a pagar la reparación del daño.



En caso de que decida compurgar la pena, deberá pagar primero la reparación de los daños, que asciende a 1 millón 282 mil 342 pesos y 50 centavos, que incluye indemnización, prótesis, gastos médicos erogados por el Ayuntamiento y la reparación de la patrulla afectada.



El oficial Ayón, de nueva cuenta, tuvo a unos metros al imputado durante la audiencia, quien, según asegura su abogado, nunca se acercó a disculparse ni a platicar opciones sobre el pago de la reparación de los daños, a raíz del accidente ocurrido el 20 de diciembre de 2013.



“Por mí está perdonado, es un accidente que le pudo pasar a cualquiera, pero sí hubiera querido que se hiciera justicia, son ya más de 3 años de esto y parece que por fin ya llega ese asunto a su fin”, comentó el oficial Ayón al término de la audiencia.



Por su parte, el representante legal del oficial, Victor Medina Basulto, dijo que la nueva sentencia no garantiza la reparación del daño, pero los jueces mandaron un mensaje a la sociedad con la nueva sentencia, ya que no podían ceder a la anulación de la sentencia y dejar impune lo ocurrido.



El Expediente:



-Causa Penal: 2254/2013

-NUC: 0202/2013/49307

-Toca: N-0115/2016

-Sentencia modificada: 1 año y 3 meses en semilibertad y 75 días de libertad bajo vigilancia

-Sentencia original emitida el 30 de junio de 2016