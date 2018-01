SEE anuncia reanudación de clases en turno vespertino para Rosarito, Tijuana y Tecate

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE) anuncia la reanudación de clases y actividades académicas a partir del turno vespertino de este miércoles 10 de enero de 2018.



Una vez avanzados los trabajos de rehabilitación, limpieza y desazolve de vialidades de los tres municipios que resultaron afectados por las lluvias, permitiendo las condiciones adecuadas para el tránsito de alumnos y maestros, el Secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, ha dado la instrucción de restablecer el desarrollo normal de las clases.



No obstante, Mendoza González invitó a la comunidad en general a seguir atentos a la evolución de las condiciones climáticas y las recomendaciones de las autoridades a través de los medios de comunicación y las páginas www.proteccioncivilbc.gob.mx y www.educacionbc.edu.mx, así como del perfil de Facebook/educacionbc.



Asimismo, el SEE pone a disposición de la comunidad la Línea Educativa sin costo 01 (800) 788 73 22, para compartir reportes relacionados con incidentes en centros escolares por encharcamiento en los accesos a los planteles, impermeabilización de techos, goteras, inundaciones de plazas cívicas y salones, entre otras.



Adicionalmente, en Tijuana se podrá consultar la Línea de Información Oficial del Sistema Educativo Estatal (664) 633 5000, en donde se estará actualizando la información relacionada a la reanudación o suspensión de clases, según la evolución de las condiciones climatológicas.