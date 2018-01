Provocan lluvias cortes de luz en Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate

TIJUANA, Baja California(GH)

Fueron aproximadamente 95 mil 867 los usuarios de la Comisión Federal de Elec- tricidad (CFE), en los que se incluyen cuentas residenciales y comercios, los que se quedaron sin suministro por las lluvias del día de ayer.



Lo anterior lo confirmó Luis Torres, superintendente de la CFE en la zona, quien también reportó que esta cifra corresponde a residentes de los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.



Una de las zonas afectadas por el corte de energía eléctrica fue la avenida Revolución. Por otra parte, a través de las redes sociales los ciudadanos reportaron que desde la madrugada, cuando inició la jornada de lluvia, fue que les faltó el servicio en sus colonias y la situación perduró las siguientes horas.



“En el tiempo que tengo viviendo aquí, no habíamos visto vientos tan fuertes. Es la primera vez que se cae un poste por aquí”, relató Felipe Quiroz, residente de la colonia Panamericano.



La dirección de Protección Civil Municipal reportó que el día de ayer atendieron 9 reportes con relación a la caída de postes de luz, en distintas colonias sin registrar lesionados por estos incidentes.



Los usuarios en redes sociales reportaron la falta del servicio en colonias como Centro, Los Arenales, Zapata Reforma, Cami- no Verde, Quinta del Cedro, Ejido Francisco Villa, Colonias de California, Jardínes del Rubí y Ejido Lázaro Cárdenas, por mencionar algunas.



También se reportaron fallas en Terrazas del Valle, Niño Artillero, Mariano Matamoros, La Gloria, 70- 76, Lomas Verdes, Villas del Campo, Urbi Villa del Pra- do, Pípila, Lomas Taurinas, Buenos Aires Sur, Playas de Tijuana, El Soler, Mirador y Granjas Familiares.



Las afectaciones registraron incomodidad también al sector médico de laavenida Revolución y Zona Norte, que suspendieron sus servicios por la falta de electricidad.



El dentista René Geraldo fue uno de los perjudicados, quien dijo que la falta de servicio del alumbrado representó una importante pérdida económica. “Me afecta al 100% la fal- ta de luz. No puedo hacer nada. No hay luz, no hay compresor, aparatos”, manifestó.



El hecho fue reportado a las 4:00 horas del martes por la Asociación de Comerciantes de la avenida Revolución a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia que atendió el problema pasadas las 9:30 horas.



SALDO BLANCO EN ZONA ESTE



Pese a las fuertes lluvias registradas en Tijuana, la Zona Este no sufrió ningún incidente de gravedad, únicamente congestionamiento vehicular por algunas inundaciones en las vialidades.



Según datos de Protección Civil Municipal, en Terrazas del Valle las precipitaciones ocasionaron una inundación sin pérdidas materiales.



Por su parte, la dirección de Bomberos Tijuana acudió a colonias como Mariano Matamoros, El Florido, Los Lobos, Casa Blanca y El Pípila, donde se tuvo caídas de cables de alta tensión. Desde la 00:00 hasta las 12:00 horas de ayer, elementos de Bomberos acudieron a 45 servicios.



“No tuvimos nada de relevancia de los 45; estamos clasificando los servicios porque hay algunos en los que no estamos canalizando ningún recurso porque no hay peligro inminente”, detalló el subdirector de Bomberos Tijuana, José Luis Jiménez.



Carlos Gómez, habitante de la calle Monte Cervino de la colonia Loma Bonita, explicó que en las áreas cercanas a su domicilio se deben tomar precauciones cuando se presentan inundaciones en la vialidad.



“Es peligroso cuando las lluvias son muy fuertes y prefiero quedarme en mi casa, eso es lo que hago para evitar accidentes”, dijo.



Miguel Xicotencatl, quien vive en Misión San Ignacio del fraccionamiento Kino, apuntó que lo que más le afecta en la temporada de lluvias es el tiempo que le toma llegar a su domicilio.



“El tráfico está muy lento por los choques pero creo que mi mayor preocupación son mis mascotas; siempre estuvo revisando las casas y jaulas de mis perros y pájaros, que estén bien cubiertas”, comentó.



INCIDENTES DE TRÁFICO



Un total de 68 accidentes vehiculares fueron reportados ante la Policía Municipal tras las lluvias registradas en la ciudad, los cuales, dejaron cuatro personas heridas.



El director de Policía y Tránsito Municipal, Mario Martínez Martínez informó que de los hechos reportados hasta las 14:00 horas del martes 9 de enero, solamente localizaron 38.



Martínez Martínez señaló que continuarán realizando recorridos sobre las áreas de atención y vías principales en donde hay acumulación de agua por las lluvias.



Entre los puntos se encuentran está la avenida Internacional y calle Ocampo, debajo del Puente Negro y ambos sentidos de la Vía Rápida.



Por su parte la Cruz Roja reportó que durante las precipitaciones, atendieron un total de 50 servicios, de los cuales cinco fueron por choques, 1 volcadura y 1 persona con lesiones por atropellamiento.