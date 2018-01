Pide Cruz Roja espacios en las comandancias

MEXICALI, Baja California(GH)

Actualmente se tienen cuatro puntos de partida de las ambulancias de la Cruz Roja con el fin de estar distribuidas por la ciudad, los cuales son meramente simbólicos, ya que no cuentan con infraestructura más que un estacionamiento aleatorio.



Se requiere designar otros dos puntos de salida en la zona de Palaco y los Santorales, el problema es que esta estrategia se abandona en verano, ya que las altas temperaturas no permiten a los paramédicos permanecer dentro de las ambulancias.



El coordinador de la Cruz Roja Mexicana en Mexicali, José Espinoza Astorga, mencionó que han solicitado espacios en las comandancias de la ciudad, con el fin de instalar oficinas móviles que protejan a los paramédicos mientras esperan una emergencia.



Los puntos de partida de las ambulancias es en el centro de la ciudad, San Pedro, Xochimilco y Anáhuac y Palaco, pero no hay un espacio determinado para ellos.



“Planteamos con el Presidente Municipal, que nos den un espacio en las comandancias, ya las ubicamos de acuerdo con los datos que determinan a donde tardamos más en llegar y donde se concentran más los servicios, proporcionado por C4”, determinó.



Explicó que se require donde se concentran más los servicios, proporcionado por C4”, determinó. Explicó que se requiere instalar las oficinas en las comandancias por la inseguridad, en algún momento les dieron espacio en una franquicia de hamburguesas, pero los jóvenes eran criticados por estar en el comercio y no había un estacionamiento para la ambulancia.



GRADUAN A PARAMÉDICOS



La primera generación de técnicos paramédicos conformada por 22 personas originarias del Valle de Mexicali, egresó de la Cruz Roja, lo que significará una mayor presencia en los servicios de la zona rural.



En Ciudad Guadalupe Victoria tienen una ambulancia, cuando se realiza un traslado dejan solo el Valle, con este egreso se pretende tener en operatividad otra ambulancia con sus respectivos paramédicos.



Muchos de los graduados buscan integrarse al equipo de la ciudad en Mexicali o se van al sector privado, determinó Espinoza Astorga. Actualmente hay 45 paramédicos contratados en la Cruz Roja de Mexicali, pero para atender la demanda de la ciudad, se requiere una quincena más, de esta forma se podrían poner en operatividad todas las ambulancias con las que cuentan.