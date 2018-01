Sube la inflación por mala política económica y fiscal

MEXICALI, Baja California(GH)

De acuerdo al economista, la tasa de inflación anual registrada en 2017 (6.77%) fue el resultado de las malas políticas económicas y fiscales del Gobierno federal y el Banco de México, quien no aplicó políticas de contención.



Enrique Rovirosa Miramontes, economista mexicalense, señaló que uno de los principales impulsores del alza a la inflación fue el “gasolina- zo” en enero de 2017, que actuó de forma inflacionaria, sumado a otros factores internos y externos del País.



“La inflación no sale de la nada, aquí sale por razones muy objetivas, es producto de esas dos cuestiones: Por un lado el gasto público mal enfocado, que requirió un aumento a los servicios, y por otro un Banco de México complaciente y omiso, porque no fue determinante en sus críticas al Gobierno federal”, enfatizó.



Por otra parte, el incremento a las gasolinas registrado en enero de 2017 también dio pie al aumento en los precios de los productos de la canasta básica, explicó Rovirosa Miramontes, dado que el precio de los combustibles afecta directamente el costo de distribución de los productos.



“Son básicos para la transportación y distribución de los productos, entonces si elevas el precio de manera significativa como sucedió en el ‘gasolinazo’, obviamente vas a afectar los costos de transportación y distribución, y las empresas no van a absorber ese costo, lo tienen que trasladar a los consumidores”, explicó.



Aunque existen otros factores que pueden afectar el incremento o decremento del precio de algunos productos, el economista señaló que en este caso es evidente que el alza a los combustibles y otros energéticos contribuyeron notoriamente al aumento de precios.



MAYOR INFLACIÓN



Según informó ayer mediante un comunicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de inflación anual para 2017 fue de 6.77%, la más alta en México desde el año 2001.



De acuerdo a las estadísticas publicadas por la dependencia, en diciembre de 2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un crecimiento mensual de 0.59%, así como una tasa de inflación anual de 6.77%.



En el mismo mes de 2016, se registró un crecimiento mensual de 0.46% y una inflación anual del 3.36%. En cuanto al índice de precios subyacente (obtenido eliminando las va- riantes de los energéticos, productos agropecuarios y tarifas autorizadas por el Gobierno) reportó un incremento mensual del 0.42% y una tasa anual de 4.87%.



Al interior del índice del precio subyacente, las mercancías presentaron un alza mensual del 0.32% y los servicios de un 0.50%. En cuanto al índice de precios no subyacente, se reportó un aumento mensual de 1.09%, alcanzando una variación anual del 12.62%.



Al interior del índice de precios no subyacente, los productos agropecuarios registraron un alza de 1.81%, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 0.65% en tasa mensual.