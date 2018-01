Sin la voluntad para sacar SEA

MEXICALI, Baja California(GH)

Un llamado de manera urgente hizo el Sector Empresarial al Congreso del Estado a elegir a los integrantes del Comité Seleccionador, ya que esto trunca la implementación del Sistema, así como a la reinstalación de la Mesa Técnica

de seguimiento, en donde deberán participar todas las instancias que participan en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.



Los presidentes de la Coparmex en Ensenada, Tijuana y Mexicali, acompañados por Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Comisión de Desarrollo Democráticon de Coparmex, y AmandoLeón Ptacnik, presidente de la Federación Baja California de Coparmex, realizaron ayer una rueda de prensa en Tijuana, donde se tocaron varios puntos relacionados al Sistema Estatal Anticorrupción.



Especialmente, solicitaron la participación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dado que según acusan los empresarios hizo omisa su responsabilidad de diseñar y generar un dictamen de viabilidad financiera de todo el Sistema.



Mientras que no se avance en la elección de los integrantes del Comité de Selección, no se continuará con el resto de la agenda del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), indicó Rodrigo Llantada Ávila.



El presidente de la Coparmex en Mexicali, señaló que actualmente el tema se encuentra completamente en manos del Congreso del Estado, por lo que instó a los diputados a realizar la elección del Comité de Selección para poder avanzar en la implementación del Sistema.



“En la medida que agilicemos los tiempos podremos seguir avanzando, sino esto puede tardarse uno, o dos, o tres años, el tiempo que quieran, porque la ley no marca un plazo definitorio”, explicó.



Aunque el tema del combate a la corrupción es uno de los tópicos más usados por candidatos de todos los niveles en época de campaña, señaló el empresario, los legisladores que actualmente conforman el Congreso de Baja California

no tienen la voluntad política de implementer el Sistema Estatal Anticorrupción.