Reportan 25% de ausentismo en Educación Básica

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades del Sistema Educativo Estatal (SEE) confirmaron que se ha registrado en promedio el 25% de ausentismo en los planteles de Educación Básica de Mexicali.



Esto derivado del desabasto de gasolina que se ha registrado en la ciudad desde el pasado lunes.



Así lo señaló el Delegado del SEE en Mexicali, Alejandro Bahena Flores, quien además agregó que hasta este martes no hubo reporte de inasistencia de personal administrativo y docentes.



“Hemos estado monitoreando con los inspectores, ellos están supervisando telefónicamente con las escuelas y se traen la preocupación de todos del desabasto”, mencionó al respecto.



Aclaró que en cuanto a las inasistencias del alumnado, los directivos deberán tomar en cuenta que se trató de una situación extraordinaria y ser flexibles en el tema.