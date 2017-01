Todos los agentes atentaron contra derechos en protestas: CEDH

MEXICALI, Baja California(GH)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aseveró que todas las instituciones de seguridad pública atentaron en mayor o menor medida durante las manifestaciones en las que han intervenido.



La presidenta de la CEDH, Melba Olvera Rodríguez, hizo un llamado para que la intervención de las secretarías y direcciones de seguridad pública y los cuerpos policíacos respeten la dignidad humana.



“Lamentablemente fuimos testigos de lo ocurrido en el municipio de Playas de Rosarito, los hechos violentos no sólo fue la envestida de un vehículo en contra de los agentes, sino que en el desalojo hubo agresiones injustificadas”, declaró.



Agresiones de las que no se salvaron incluso los diferentes periodistas, ya que se registraron 18 quejas de reporteros, de los cuales sólo diez han sido ratificadas, el resto no lo hizo porque debieron retirarse por la cobertura de otras manifestaciones.