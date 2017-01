Pemex no autorizó salida de pipas: SGG

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de que los manifestantes que mantienen el bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de PEMEX en La Rosita permitieron la salida de dos pipas con gasolinas para vehículos de emergencia, la paraestatal no autorizó su salida.



Así lo mencionó el director de Gestión para Grupos Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Roque García, durante su encuentro con los manifestantes que siguen en el lugar.



"No hubo una indicación al final de parte de PEMEX, del superintendente, por cuestiones de seguridad y logística que ellos manejan para sacar esas pipas no se logró la autorización", dijo.



Además, aseguró que se comunicaron con el delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California, José Luis Hernández Ibarra, para que a su vez se comunicara con sus superiores en la Ciudad de México y que ellos hablaran con funcionarios de Pemex para autorizar la salida de los autotanques.



"No fue posible por cuestiones de logística de la empresa", sentenció.