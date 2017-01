Divide a manifestantes lucha en Pemex

MEXICALI, Baja California(GH)

Los iniciadores del movimiento que ha mantenido un bloqueo en la terminal de Pemex en La Rosita han desistido de seguir con la manifestación, pero otro grupo de ciudadanos advierte que continuará con la protesta.



El vocero del movimiento, Juan Carlos Hernández Tirado, pidió anoche a los manifestantes levantar el plantón al haber un principio de Acuerdo con el Gobierno para una disminución de 58 centavos en el precio del litro de gasolina.



Según dijo, se haría un convenio con el Gobierno del Estado donde se firmaría este acuerdo.



Expuso que el convenio sería llevado a La Rosita por escrito por un funcionario estatal con varios compromisos del Gobierno del Estado, quien fungiría de gestor con el Gobierno Federal para lograr esta baja.



El resto de la gente no aceptó la propuesta, considerándola como una burla a la ciudadanía.



Además, se dijo que continuarían con el bloqueo aunque los que iniciaron el movimiento se retiraran.



Nada aún



Luego del acercamiento que el Gobierno del Estado sostuvo con manifestantes que mantienen el bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en La Rosita, no se ha llegado a un acuerdo.



Juan Carlos Hernández, vocero de los manifestantes, dijo por la mañana que los funcionarios que acudieron el domingo por la noche se retiraron de manera abrupta tras sostener una reunión dentro de las instalaciones de la Terminal.



Las dos pipas que habían acordado liberar para abastecer de combustible a unidades de emergencia, como ambulancias y patrullas, no han salido de Pemex, a pesar de que no se impuso condición alguna para liberarlas.



Durante la negociación del domingo, los funcionarios del Gobierno del Estado solicitaron la liberación de seis pipas, pero los manifestantes acordaron imponer como condición que se aplicara el estímulo fiscal contemplado para la frontera.



CRECE RUMOR SOBRE DESALOJO



Los rumores de desalojos arreciaron durante la tarde de ayer entre los manifestantes en la plana de Pemex en La Rosita.



Sin embargo hasta las 23:00 horas no se habían presentado elementos policiales más allá de los que vigilan de manera retirada el bloqueo y manifestación.



Este lunes se cumplieron seis noches que se ha mantenido el bloqueo a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex, dejando en desabasto a las estaciones de servicio y gasolineras de la capital bajacaliforniana.

Saúl Martínez.