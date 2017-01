Bloquean accesos de Recaudación de Rentas

MEXICALI, Baja California(GH)

Un grupo de personas tomaron las oficinas de Recaudación de Rentas del Gobierno Estatal, exigiendo la disminución del precio de la gasolina y de la serie de impuestos implementados por el Estado.



Desde antes de las 7:00 horas comenzaron a llegar manifestantes, cerrando las puertas de las oficinas estatales con cadenas y candados. Además, colocaron carros para obstruir las entradas al lugar.



En ese momento, eran alrededor de 50 personas las que se encontraban en el sitio, portando pancartas con consignas contra el Gobierno Estatal y Federal.



Raúl Gastélum, que se identificó como miembro de un club de motociclistas, señaló que la manifestación sería similar a la que se lleva a cabo en la terminal de Pemex en La Rosita.



“Tenemos que tratar de atacar al Gobierno por diferentes puntos y nuestro pensamiento es que si ellos atacan nuestro bolsillo, nosotros estamos atacando su entrada de dinero”, expresó.



El objetivo es lograr la reducción del precio de la gasolina, el agua y demás impuestos que se han implementado este año, aseguró.



Indefinido



El bloqueo será indefinido, dijo, por lo que invitó a la gente a unirse a la manifestación y en caso de no poder quedarse en el lugar, apoyar con aguas o casas de campaña.



“Unas horas no sirven de nada”, afirmó, “nos iremos de aquí hasta que nos resuelvan algo”.



Alrededor de las 8:30 horas llegó gente de la Secretaría General de Gobierno a querer implementar una mesa de diálogo, a lo que los manifestantes se negaron.



La idea era que los ciudadanos que quisieran acudir a realizar sus trámites y servicios lo pudieran hacer, pero el grupo inconforme no aceptó la petición.



Señalaron que el diálogo sería entablado hasta que hubiera disminución en los precios de la gasolina, el agua y los impuestos en el pago de placas.



Tras esto, varios manifestantes se pusieron a la orilla de la vialidad mostrando sus pancartas e instando a los automovilistas a unirse a la causa, los cuales respondían sonando el claxon.



Otros aprovecharon para pegar las cartulinas y lonas con señalamientos contra los gobiernos Estatal y Federal en las paredes exteriores de Recaudación de Rentas.



Durante el transcurso del día, fueron agregándose personas a la manifestación, unas entregando víveres como aguas y alimentos a los manifestantes.



APROVECHAN



•Además, se aprovechó para colectar firmas contra la Ley del Agua, con el objetivo de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.