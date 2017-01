Preocupa a Gobierno bloqueo en Pemex y Recaudación

MEXICALI, Baja California(GH)

Los bloqueos han logrado trastocar la estabilidad de Mexicali, por lo que el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, aceptó que hay preocupación ante las consecuencias derivadas de las acciones de los manifestantes.



En Tijuana están restableciendo al 100% las gasolineras, el secretario mencionó que principalmente ven con preocupación el bloqueo de la planta de distribución en Mexicali.



Compartió que a partir del restablecimiento de la planta de distribución de gasolina en Rosarito, que cubre toda la zona costa, Tecate, Rosarito y Ensenada están abastecidos al 100%, operando de forma normal.



Se inició un proceso de diálogo con un absoluto respeto a la libertad de expresar lo que piensen, dijo que entienden el malestar y enojo de quienes rechazan el alza al precio de la gasolina.



Sin embargo hizo un llamado a quienes se manifiestan a privilegiar el diálogo por más difícil que parezca, ya que es importante mandar el mensaje de que están dispuestos a respetar y no trastocar el derecho de los demás.



Aseveró que no pueden bajo un reclamo, trastocar los derechos de los demás, ya que el Estado está para garantizar la integridad de las personas, pero también la libertad de tránsito.



“No es posible que amas de casa, trabajadores, servicios públicos, organizaciones de emergencia y de salud, se encuentren en una situación de que no hay combustible”, argumentó Rueda.



Aseguró que el Gobierno del Estado, está preocupado por la falta de combustible de los ciudadanos, las unidades de emergencia, Cruz Roja, servicios públicos, y la de todos los vehículos de trabajadores y la operación del aeropuerto, no sólo del Gobierno.



Es ilegal coartar libertad de tránsito en Recaudación



El secretario general de Gobierno del Estado señaló que los manifestantes no tienen el derecho de coartar la libertad de tránsito, luego de un nuevo bloqueo en las oficinas de Recaudación de Rentas.



Rueda comentó que si bien respetan el sentir de los ciudadanos por los aumentos en gasolina, agua, gas y plaqueo, no pueden afectar a las demás personas por el cobijo de una manifestación pública.



“No se puede mantener interrupción en los servicios que son tan importantes para el Estado”, declaró el secretario general.



Hizo un llamado al diálogo para restablecer el orden, adelantando que están hablando para lograr un acuerdo, ya que los manifestantes buscan que se les escuche en el Congreso.



Aun no se estiman las pérdidas recaudatorias en las oficinas de Recaudación Auxiliar de Rentas, detalló el funcionario estatal.