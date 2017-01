Afectación en 10% de rutas de camiones por escasez

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante el desabasto de gasolina que se ha venido registrando en Mexicali en los últimos días, se afectaron el 10% de las rutas del transporte público local.



Luis Alfonso Vizcarra Quiñones, director del Sistema Municipal del Transporte (Simutra), informó que de las 23 rutas que operan en la ciudad, solamente ese porcentaje tuvo algunas alteraciones.



Señalando que el resto de las rutas siguen operando de manera normal, debido a que las concesionarias tuvieron la posibilidad de tener reserva de combustible, lo que les permitiría operar por lo menos durante los próximos 4 ó 6 días.



“Hasta el día de hoy, esta reserva ha permitido hacer frente y esperemos que tengamos una solución pronta ante el desabasto”, declaró el director de Simutra.



Dijo que las rutas que registraron alguna afectación fueron algunas de menor demanda, las cuales debieron ampliar la frecuencia del trayecto.



“Es decir, que si pasaban cada 15 minutos ahora pasan cada 20”, explicó Vizcarra Quiñones.



Además las rutas principales, como López Mateos, Lázaro Cárdenas y el corredor Palaco, no tuvieron ninguna afectación, sin embargo, reiteró que de no tener una pronta solución podría generarse algún conflicto.



“Si no se resuelve, algunas empresas en tres días van a empezar a tener problemas y eso nos obligaría a disminuir el número de camiones y ampliar la frecuencia de los trayectos”, precisó.



Con los grupos de taxistas, dijo que algunos redujeron también el 10% de sus rutas, ya que unos pudieron abastecerse.



“El día de hoy no ha sido grave, pero sí lo empezarán a resentir en los próximos días”, puntualizó el funcionario municipal.



Dijo también que están en constante comunicación con los concesionarios, realizando la inspección de la prestación de servicio y con esto preveer qué va suceder en los próximos tres días.



“Si tuviéramos que replantear la manera de operar de las rutas, eso es lo que tendríamos que hacer”.



“La recomendación para la ciudadanía es no caer en una situación de crisis, ya que los camiones seguirán operando”, finalizó.