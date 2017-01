Es la peor "cuesta de enero" en los últimos años: ERM

MEXICALI, Baja California(GH)

El aumento a precios e impuestos en México, ha logrado posicionar al 2017 como la peor cuesta de enero en los últimos años, calificó el economista Enrique Rovirosa Miramontes.



Aseveró que el aumento a la gasolina desestabiliza la economía mexicana y que el subsidio que había en la gasolina siempre fue una mentira, ya que el precio era similar al de Estados Unidos.



El incremento del gas LP, anula el 50% del aumentó que se otorgó al salario mínimo, si se agrega el efecto del precio de la gasolina en los bienes y servicios que también demanda la clase obrera y pobre, el efecto resulta todavía más perjudicial, aseveró.



“Con estas políticas económicas que se están implementando en el país, lo único que están logrando impulsar, es la pobreza”, argumentó el economista.



La recomendación de Rovirosa a la ciudadanía es que adopten una postura de mayor eficiencia hacia sus representantes, ya sean diputados, senadores, presidentes municipales o gobernadores.



“En el sentido de que se revisen las políticas económicas y se deje de lado las improvisaciones por parte de las autoridades”, ejemplificó en el hecho de que el presidente haga cambios después de una reacción de la ciudadanía.



En segundo lugar recomendó evitar el financiamiento, porque comprometen su futuro en un ambiente de mucha incertidumbre, la cual seguirán viviendo en los próximos años. También exhortó a tener un ahorro por situaciones no previstas.



El subsidio al que se refiere el Gobierno federal es un mito, aseguró Rovirosa, señalando que tiene forma de demostrarlo, pues el último día de diciembre el precio de la gasolina en Calexico y Mexicali era el mismo.



“Yo quisiera saber dónde está el famoso subsidio, es una falsedad, elevar la gasolina arriba de 16 pesos, está por encima del precio de Estados Unidos y ellos no tienen subsidio”, señaló.



Finalmente aclaró que el Gobierno federal no ha dado cifras que justifiquen el desmedido incremento que han implementado, debido a que no las tienen.