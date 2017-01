Gobernación llama a ejercer derechos con civilidad

MEXICALI, Baja California(GH)

El delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California, José Luis Hernández Ibarra, informó que ante una manifestación que agreda a terceros se usará el peso de la ley contra ellos, por lo que exhortó a ejercer sus derechos en plena civilidad.“Estamos de acuerdo con toda manifestación, siempre y cuando sea de manera pacífica, al momento que una manifestación de cualquier persona dañe a terceros deben de aplicar la ley”, agregó.José Luis Hernández Ibarra señaló dicho posicionamiento ante la oleada de manifestaciones en los municipios de Baja California, que se han avivado con los mensajes presidenciales de Enrique Peña Nieto El último mensaje del Presidente de la República fue en torno a un acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección a la economía familiar, donde estuvieron presentes representes del comercio y autoridades de diferentes niveles gubernamentales.En la reunión se trataron temas con las autoridades federales para entablar acuerdos con los que pretenden mitigar el gasolinazo, dijo el delegado de la Secretaría Gobernación, aprobando las medidas.Entre lo más rescatable, comentó que fortalecerán el transporte urbano en las 50 ciudades más importantes de México para que no incrementen sus precios.Además de cuidar el gasto social con la disminución del 10% de salarios de los mandos superiores y estimular fiscales a las pequeñas y medianas empresas, con el fin de mantener y generar empleos.“El recorte de 190 mil millones de pesos fue una medida, aparte se quita el 10% de los salarios de los mandos superiores del Gobierno federal, de directores generales hacia arriba”, explicó.El costo de la canasta básica no tiene porqué incrementar su precio, aseveró Hernández, a quienes se sorprenda abusando del consumidor con el pretexto de la gasolina, se le aplicará una sanción.“El incremento de las gasolinas no debe impactar en los precios de la canasta básica, por eso hay una super vigilancia de las autoridades competentes como la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco )”, advirtió.Exhortó a la Profeco a velar, investigar y auditar al comercio para que no incrementen los precios de forma desproporcionada, ya que no es correcto aumentar el 20% de los productos por el alza en la gasolina, debido a que no es el único insumo que necesitan.“Se va a cuidar mucho la canasta básica y si lo hacen vienen sanciones y multas muy fuertes a los comerciantes, ésta fue una de las decisiones tomadas en la reunión para el fortalecimiento económico”, puntualizó.