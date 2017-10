Renuncian militantes de Movimiento Ciudadano

MEXICALI, Baja California(GH)

Armando Terán Corella, Eva Griselda Rodríguez, Modesto Ortega Montaño y Juan Manuel Molina García anunciaron su renuncia al partido Movimiento Ciudadano (MC).



Las causas son la alianza del Partido Acción Nacional (PAN) al Frente Ciudadano por México con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y MC.



El ex diputado Molina García detalló que las dirigencias nacionales dan por hecho que los militantes respaldarían la alianza.



“No es así, no es seguir a un partido, sino los principios por los cuales se han formado…”



“El PAN se ha equivocado de rumbo, no responde a la gente y tiene un congreso escudero del Estado”, detalló.



Los también ex panistas que renunciaron para afiliarse a MC que hoy lo abandonan, explicaron que no es congruente mantenerse en una alianza de partidos con quienes cuestionaron.



También criticaron que la alianza apoye a quienes los llamaron “carroña política” en referencia a José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal del PAN y Javier Gutiérrez Vidal, dirigente municipal del PAN.



Terán Corella enfatizó que los últimos gobiernos del PAN han dejado mucho que desear.