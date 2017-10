Encuentran sin vida a Daniel Alejandro

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras poco más de un mes que se reportó la No Localización de Daniel Alejandro Ruiz Hernández de 22 años, se informó que su cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 1 de septiembre.



David Lozano Blancas, coordinador de Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) de PGJE precisó que esa fecha se encontró un cuerpo en colonia Mariano Abasolo, cerca de carretera Aeropuerto, el cual contaba con impacto de arma de fuego en cabeza.



Al revisarlo se percataron que reunía las características, ya que presentaba brackets, pero que era necesario realizar pruebas de genética, utilizando los de un familiar.



Aclaró que fue en días pasados la comparativa arrojó positivo, logrando identificarlo con la misma persona que se encontraba como no localizada, turnando la carpeta de investigación a la SIE.



De momento las líneas de investigación que se tienen debido a la investigación no fueron reveladas.