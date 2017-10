Alumno asesinado era un buen estudiante: Cobach

MEXICALI, Baja California(GH)

De lamentable, sorpresivo y fuera de los alcances que tiene el Colegio de Bachilleres del Estado, calificó su directora general el asesinato del que fue víctima un alumno del plantel José Vasconcelos el pasado viernes 06 de octubre.



En lo que va del semestre 2017-2, no se han detectado problemas de pandillerismo, adicciones o situaciones violentas entre su alumnado, por lo cual, lo acontecido fue una lamentable sorpresa, dijo Amparo Aidé Pelayo Torres.



Agregó que hasta el momento, autoridades ministeriales no han brindado información a Cobach, respecto a lo sucedido aquélla tarde.



“Sabemos que el muchacho salió en su carro del plantel rumbo a su casa. Parece que lo atacaron y le empezaron a disparar antes de que se bajara. El abrió la puerta y salió corriendo, lo acabaron de acribillar fuera del carro. Esa es la información”.



De Raúl Velderrain Quijada, quien estudiaba el quinto semestre del turno vespertino, refirió que era un estudiante de buenas calificaciones y que no contaba con antecedentes negativos.



Por otra parte, manifestó no estuvo en manos del personal del Colegio evitar el acontecimiento.



“¿Qué tipo de medidas puedo implementar en donde yo, mis maestros o directivos puedan prevenir una situación como esta? Se sale de las posibilidades de seguridad de una institución educativa. Hay cosas que puedes prevenir, pero hay situaciones que te rebasan”.



Finalmente, Pelayo Torres pidió respetar el momento por el que atraviesan familiares y compañeros de la víctima, evitando especulaciones y comentarios imprecisos acerca del crimen, y dejar que sea la policía ministerial quien lo esclarezca.