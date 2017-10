Crea crisis en paciente falta de medicamentos

MEXICALI, Baja California(GH)

La falta de medicamentos que debiera proporcionar el Instituto Psiquiátrico de Baja California (IPBC), agudizó el padecimiento de un joven con fuertes problemas de depresión.



A sus 20 años, el joven Abraham, estudiante de la UABC, recurrió a este medio con la intención de que se conozca la situación y que el IPBC cumpla con abastecer los medicamentos, no sólo a él, sino a todas las personas que dependen de ellos para tener una calidad de vida.



En el año 2013, Abraham fue diagnosticado con anorexia purgativa, para el año 2015 le sumaron una depresión crónica y ansiedad al cuadro de padecimientos que requieren control médico.



“No sabes lo extremadamente difícil que es comer sin sentirte culpable, pasó el tiempo, me medicaban con risperidona, la cual me mantenía dormido todos los días por todo el día”, confesó.



“Sólo me despertaban para alimentarme, hasta que decidí dejar de tomar esas pastillas, pues durmiendo no curaría mi enfermedad, por mi cuenta decidí vencer la anorexia, al principio pesaba 94 kilogramos y al final 59 con una estatura de 1.83 metros”, detalló.



“Acudo al Instituto de Psiquiátrico de Baja California desde 2013, hoy en día van dos meses en los cuales no me proporcionan mis medicamentos”, denunció Abraham.



El costo de los medicamentos que requiere, asciende a los 6 mil pesos mensuales, según una cotización en la Iniciativa Privada, pero debido a sus mismos padecimientos, su situación económica es difícil.



“No cuento con los recursos financieros como para cubrir la totalidad de mi medicación por parte privada, cada vez me siento más y más mal, el suicidio es una opción que siempre llevo en la mente, trato de luchar y seguir adelante”, confesó.



“Mi enfermedad cada vez empeora más a falta de los medicamentos, dos meses llamando, preguntando acerca de si ya tenían los medicamentos, y nada todo

sigue igual aún no llegan”, informó.



Los medicamentos que requiere Abraham son Carbout, Rivotril en gotas, Zyprexa, Prozac, Akineton, Ritalin, Rivotril en caja y Vextor en cápsulas, lo cual da un costo de 6 mil pesos para un mes.



ASOCIACIÓN CIVIL PADECE EL DESABASTO



Uno de los pocos sitios que atienden a la población con problemas psiquiátricos en situación de calle de Mexicali, también padece un desabasto del 30% en los medicamentos que debe entregarle el IPBC.



La asociación civil Refugio de Amor, tiene a 40 personas con diversas enfermedades como ansiedad, depresión y esquizofrenia, quienes son canalizados por el IPBC debido a que no tienen espacio en su nosocomio.



El representante legal del organismo, Rubén Martínez, declaró que han logrado salir al día en gran parte por los donativos de la sociedad civil, de lo contrario el déficit de medicamentos sería aún mayor.



Entre las principales necesidades de la organización están los medicamentos como valproato de magnesio, carbamazepina y ansiolíticos.