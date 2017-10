Burlan la ley los negocios de "láminas"

MEXICALI, Baja California(GH)

Los negocios como Anapromex u Onappafa burlan el estado de derecho y no deben de existir y deben ser erradicadas, declaró Ricardo Navarro Benítez.



El vicepresidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) afirmó que los autos usados deben ser regulados y permitirse la importación.



Afirmó que en el Tlcan se encuentra estipulado la internación legal, pero es la Federación de México quien estipula los candados.



“Que se atore o impida la importación legal es lo que ha llenado de autos sin registro con los que se cometen ilícitos, donde no hay forma de dar seguimiento de quién lo introdujo o cómo reclamarle…” “Se debe de legalizar, no los autos chatarras, pero sí los autos que cumplan con la normatividad ambiental y función mecánica”, especificó.



El vicepresidente estuvo en el arranque del Congreso de Prevención de Lavado de Dinero por el 99 aniversario de Canaco.



SIN FACULTADES PARA DECOMISAR





El Gobierno Municipal no tiene las facultades para perseguir, fiscalizar, embargar o incautar vehículos por razones fiscales, afirmó el regidor Héctor Ibarra Calvo.



Ibarra Calvo, acompañado de los ediles panistas Natalia Figueroa González y Héctor Guzmán Hernández, puntualizó que el Gobierno Municipal no tiene competencia para fiscalizar, perseguir, embargar o incautar por razones fiscales.



La circulación de vehículos dentro de la ciudad que no cuenten con los documentos para acreditar su legal estancia en el país, se debe a un problema de origen, señaló.



Si están circulando, es porque ya fueron introducidos ilegalmente, sin las debidas autorizaciones y sin cumplir con las obligaciones fiscales pertinentes.





PROBLEMA DEBE SER ATENDIDO POR ESTADO O FEDERACIÓN



Ibarra Calvo comentó que el problema de fondo debe ser resuelto por las autoridades federales o estatales, en términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tiene el Gobierno Estatal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



En dicho convenio, ambas autoridades son las que tienen facultades concurrentes y se encuentran coordinadas para ejercer las facultades de verificación de la legal estancia y tenencia del vehículo en territorio nacional.



Dijo que en el análisis hecho a este documento, se advierte que la Secretaría de Planeación y Finanzas no requiere de una autorización expresa por parte de la Federación para hacer procedimientos de verificación de importación de vehículos.



“A nuestro entender, la autoridad estatal puede ordenar o practicar visitas, poner puntos fijos e inclusive la verificación de vehículos en circulación”, expresó.



LO QUE DICE EL REGLAMENTO



- El Reglamento de Tránsito Municipal, en su Artículo 37, señala que todo vehículo motor para poder transitar en las vías públicas del Municipio, deberá contar con el registro correspondiente ante la autoridad competente.



- El Artículo 139 del mismo Reglamento dice que la autoridad municipal cuenta con facultades para impedir su circulación y ponerlo a disposición del juez calificador, junto a su conductor.



- El Artículo 144 establece como sanciones la amonestación, el apercibimiento y la multa, pero nunca señala el desposeimiento del vehículo.



- Indicó que con esto, se establece que el Gobierno Municipal tiene obligaciones de tránsito para impedir la circulación de un vehículo en dado caso que se cometa una infracción y no haya registro vehicular.



- La autoridad municipal no puede embargar o incautar un vehículo, porque no es su facultad, sentenció, porque la norma de tránsito no puede sustituir un problema de fondo.



- De no acreditar la propiedad del automóvil, éste se manda al corralón como medida preliminar y temporal.