CCE exige que asesinato de empresario no quede impune

MEXICALI, Baja California(GH)

Exige el Consejo Coordinador Empresarial resultado a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que el asesinato del empresario Caballero Camou, no quede impune, expresó Federico Díaz Gallego.



El Presidente del CCE en Baja California dijo que la exigencia es para Francisco Vega de Lamadrid, gobernador del Estado para que a través de la PGJE se detenga al o los responsables.



“Hay que tomar en serio esto, qué si el señor tenía problemas, eso no importa, lo importante es que lo mataron…”



“Luego van a estar ahí los malos pensando en vamos a Mexicali que ahí no pasa nada, la impunidad no se vale, deben saber que si viene a hacer un trabajo –delictivo- acá los van a agarrar”, expresó.